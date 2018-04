Comitê abre inscrições para selecionar voluntários para cerimônias do Rio-2016

"É uma tradição do Movimento Olímpico contar com a arte do voluntariado como espinha dorsal da produção das cerimônias, que, em última instância, representam o povo e a cultura do país anfitrião", diz o diretor de Cerimônias do Rio-2016, Leonardo Caetano, que aponta as vantagens de participar das cerimônias. "Os voluntários não só vão poder assistir à cerimônia, mas também fazer parte dela. Não existe lugar melhor dentro do estádio do que o centro do palco, afinal."

Os voluntários serão escolhidos para as quatro cerimônias - abertura e encerramento dos dois grandes eventos no Rio. A expectativa é de que somente a abertura dos Jogos Olímpicos conta com um elenco composto por 5 mil pessoas. Nos eventos olímpicos, eles serão liderados por Fernando Meirelles, Andrucha Waddington e Daniela Thomas. Já Fred Gelli, Marcelo Rubens Paiva e Vik Muniz vão elaborar os espetáculos paralímpicos.

"Vamos recrutar pessoas de diferentes idades, formação, com ou sem experiência artística ou necessidades especiais. Dentre algumas habilidade específicas que já estamos buscando estão dança, acrobacia, skate, patinação, malabares e grafite. O mais importante é ter entusiasmo, energia e vontade de participar", explica Rodrigo Raposo, coordenador de elenco da empresa Cerimônias Cariocas 2016, contratada para conduzir as cerimônias do Rio-2016.

Os selecionados começarão a trabalhar com a equipe do Rio-2016 a partir de abril de 2016, quando vão iniciar os primeiros ensaios. A única exigência para ser voluntário é ter ao menos 16 anos completados no dia 1º de abril do próximo ano.