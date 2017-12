Comitê da Olimpíada 2012 apresenta ´logotipo interativo´

O britânico Sebastian Coe, presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, apresentou nesta segunda-feira na capital inglesa o novo logotipo de seu projeto, uma imagem com figuras geométricas concretizada depois de mais de um ano de pesquisa. Lorde Coe definiu o novo emblema dos Jogos como "interativo, juvenil, algo mais que um simples logo." Ele também disse ter conseguido o que precisava, uma imagem que "chamará a atenção dos jovens nos novos meios e no mundo virtual." O novo logotipo é "diferente, apaixonante e realmente nos define como cidade, país e organização", disse Coe. Paul Deighton, diretor-executivo do comitê, elogiou o novo desenho, baseado no número 2012 e construído com a palavra "Londres" e os anéis olímpicos, ao defini-lo como "dinâmico, flexível, vibrante e contemporâneo". Deighton ressaltou a importância que a imagem terá em meios como telefones celulares ou sites, e ressaltou a ligação entre o logo, os jovens e a cultura olímpica. É a primeira vez na história em que um logotipo funciona como a imagem dos Jogos Olímpicos e dos Paraolímpicos, fato que reflete o compromisso de Londres em receber Jogos verdadeiramente integrados, indica o site oficial.