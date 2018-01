Comitê de atletas apóia Jogos nos EUA A comissão de atletas do Comitê Olímpico Internacional (COI) deu hoje seu apoio à realização dos Jogos Olímpicos de Inverno em Salt Lake City em 2002, apesar da guerra dos EUA contra o Afeganistão. ?Apesar dos trágicos acontecimentos do 11 de setembro (quando ataques terroristas foram desfechados contra NY e Washington), a comissão de atleta quer reiterar sua confiança e apoio aos organizadores dos Jogos de Salt Lake?, diz a nota oficial distribuída pela entidade ao final do encontro. Segundo a nota, ?é essencial que todos os atletas do mundo, que durante os últimos anos têm se dedicado exclusivamente aos treinamentos para esta competição, tenham o direito de participar?. A nota diz ainda que ?de acordo com os princípios fundamentais da Carta Olímpica, a prática de esportes é um direito humano?. A possibilidade de suspensão dos Jogos cresceu nesta terça-feira quando o membro do COI, o norueguês Gerhard Heiberg, argumentou que os Estados Unidos são um país em guerra e que, por conta disso, não estariam em condições de abrigar o evento.