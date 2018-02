Comitê do Pan diz que Nuzman não criticou prazo das obras O Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos de 2007 (CO-RIO) divulgou nota nesta quarta-feira na qual afirma que o presidente da entidade e do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Carlos Arthur Nuzman, não fez nenhuma reclamação, nem crítica velada, sobre o prazo das obras do Pan. Nuzman teria reclamado durante o evento de lançamento dos uniformes que a delegação do Brasil usará na disputa dos Jogos, realizado na última terça-feira, no Rio. Na ocasião, o presidente teria pedido para que nenhuma data fosse estipulada para o fim das construções. ?Em seu comentário, Nuzman destaca o entrosamento entre os três níveis de governo (municipal, estadual e federal) e reforça a confiança do CO-RIO na pontualidade de conclusão das obras a tempo da realização dos XV Jogos Pan-Americanos Rio 2007?, informa o documento.