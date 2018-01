Comitê dos EUA corta verba do atletismo Num processo que, em uma ação extrema, pode levar ao descredenciamento da Confederação Norte-Americana de Atletismo (USATF), o Comitê Olímpico dos Estados Unidos (Usoc) suspendeu o pagamento da verba de cerca de US$ 3 milhões destinada anualmente à entidade. A punição decorre da recusa da USATF em fornecer informações sobre o caso do velocista Jerome Young, que teve antidoping positivo para o esteróide nandrolona em 1999 e, liberado para competir, ajudou a equipe norte-americana, também formada por Michael Johnson, a ganhar o ouro no revezamento 4 x 400 metros na Olimpíada de Sydney. O impasse entre a USATF e o Usoc tornou tensas as relações entre a entidade, o Comitê Olímpico Internacional (COI) e a Agência Mundial Antidoping e pode trazer conseqüências para o movimento olímpico americano ? o assunto está na pauta da próxima reunião do COI, no mês que vem, em Atenas. O processo para escolher a sede dos Jogos de 2012 está em andamento e Nova York é candidata. O Usoc faz questão de dizer que o alvo da punição é a USATF, não os atletas, em plena preparação para a Olimpíada de Atenas. Além da verba destinada à entidade de atletismo, o Comitê também apóia diretamente diversos atletas.