Comitê dos Jogos de 2016 abre inscrições para centros de treinamentos

RIO - O Comitê Organizador da Olimpíada e Paraolimpíada Rio 2016 iniciou nesta quinta-feira um processo de cadastramento e seleção de locais de treinamento para os Jogos. Todas as cidades do País podem se candidatar a abrigar os atletas para um período de treinamento, aclimatação e concentração antes do grande evento esportivo começar. Para tanto, os centros de treinamento (CTs) precisam atender aos requisitos técnicos e recomendações das federações internacionais.

O projeto, no entanto, não é para todos. O presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Municípios, Waldenir de Bragança, disse que, dos mais de cinco mil municípios do País, apenas cerca de 300 com mais de 100 mil habitantes possuem condições de entrar na disputa por causa dos requisitos obrigatórios.

As principais exigências são: o local de treinamento (CT) deverá estar a uma distância máxima de 150 quilômetros, em entrada pavimentada, de um aeroporto regional atendido por voos regulares das empresas aéreas instaladas no País; a cidade deve oferecer meios de hospedagem classificados nas categorias 3, 4 ou 5 estrelas; e o tempo de deslocamento da instalação até hospital deve ser de, no máximo, 30 minutos. Isso restringe a participação de todos os municípios, disse Bragança.

"As instalações da capital do Rio provavelmente não poderão receber ninguém porque estarão impedidas pelos protocolos de segurança. Além disso, algumas delas vão receber os acabamentos para cada esporte. Mas as outras cidades do estado podem receber", afirmou Nuzman. "A responsabilidade do Comitê Rio 2016 é zero sobre a construção desses locais de treinamento. E os comitês olímpicos do mundo vão negociar diretamente com os (responsáveis pelos) CTs sobre a utilização do lugar. Vai ser pago."

Podem participar do processo instituições esportivas municipais, estaduais e federais; instituições de ensino públicas e privadas; instituições militares, clubes esportivos particulares, empresas do ramo esportivo, entre outros, que possuam instalações que se enquadrem nos requisitos técnicos.

Até 5 de abril, os interessados podem se inscrever pelo site oficial Rio 2016 (www.rio2016.com/treinamentoprejogos). Em janeiro de 2012, haverá a divulgação da lista dos locais de treinamento que tenham cumprido as exigências do regulamento. O prazo para a entrega dos equipamentos vai até julho de 2015.