Comitê dos Jogos Pan-Americanos de Toronto busca 20 mil voluntários

TORONTO - O comitê organizador dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015, iniciou nesta segunda-feira a campanha para recrutar, especialmente entre a comunidade latina, 20 mil voluntários que prestarão seus serviços durante o evento. Os organizadores disseram que os voluntários serão a "coluna vertebral e embaixadores" da 17.ª edição e esperam que esse seja o maior evento esportivo na história do Canadá. Do lançamento do programa participaram a primeira-ministra da província de Ontário, Kathleen Wynne, o executivo-chefe do comitê organizador, Saäd Rafi, funcionários de Toronto e alguns voluntários que já se inscreveram.

A cubana Gabriela González, de 25 anos, disse à Agência Efe que é uma "oportunidade incrível" e que a participação dos latinos que residem em Toronto beneficiará à comunidade. "Ser voluntária é muito importante. Sinto que sou parte da comunidade, me enriquece como pessoa e conheço outras pessoas" declarou Gabriela, que vive há 13 anos no Canadá. "Os Jogos são uma oportunidade incrível. É uma oportunidade de sentir-nos orgulhosos de Toronto, da província, do país, e é uma oportunidade para nós como latinos para participar e ser parte de um evento que vai mudar a história", afirmou.

A gerente de Línguas Oficiais do comitê organizador, Ximena Morris, encorajou as 200 mil pessoas de origem latino-americana que residem em Toronto e seus arredores para se tornarem voluntários. "É uma oportunidade para a comunidade latino-americana porque poderemos apoiar nossos países, aqui no Canadá, e será incrível estar ali gritando por nossas equipes, apoiando nossos atletas e realmente fazê-los sentir em casa. É uma oportunidade única e muito especial", disse Ximena Morris.

A dirigente acrescentou que há uma grande variedade de postos que serão ocupados por voluntários, desde pessoas que receberão os atletas até médicos especializados em exame antidoping e motoristas. Os organizadores preveem que 15 mil atletas e delegados de todos os países do continente americano participarão dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos Toronto 2015.

González disse que os eventos "vão pôr Toronto em uma escala mundial incrível. Temos 50 países que vão vir a Toronto. Vão conhecer nossa cultura, comida e economia. É uma plataforma para conseguir coisas ainda mais incríveis para o futuro".