?Comitê dos Jogos? vai vigiar a China Um grupo de senadores checos fundou o ?Comitê para os Jogos Olímpicos de Verão em um país democrático? que, segundo declarou hoje, em Praga, o senador Michael Zantovsky, visa a supervisionar os progressos da China no que se refere ao respeito aos direitos humanos. De acordo com um comunicado divulgado pela entidade, seu objetivo é ?zelar para que o país dê provas de progresso notável no campo dos direitos humanos e liberdades civis?. Segundo o texto, assinado por Jan Ruml, vice-presidente do senado, e Zantovsky, presidente da Comissão de Assuntos Exteriores e de Defesa, ?se não houver progresso, será feito um pedido ao Comitê Olímpico Internacional para que mude a sede do evento?. Caso contrário, o comitê ameaça organizar um movimento de boicote aos Jogos.