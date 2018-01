Comitê Italiano analisa caso Giba O Comitê Olímpico Italiano (Coni) marcou para segunda-feira a reunião com o atacante Giba, da seleção brasileira de vôlei, para análise das provas do exame antidoping que acusou o uso de maconha, substância proibida. Em seguida, a Federação Italiana de Vôlei determinará a punição do jogador.