Comitê Olímpico libera novos equipamentos para equipes de atletismo

RIO - Em mais uma ação dentro do projeto de desenvolvimento dos atletas do Brasil para a disputa da Olimpíada do Rio em 2016, o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) anunciou nesta sexta-feira a liberação de novos equipamentos de treinamento para equipes de atletismo.

Para a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), foram entregues dois kits de levantamento de peso para auxiliar na preparação física dos atletas - eles são compostos por uma plataforma com base emborrachada, uma barra, dois suportes e cerca de 200kg em anilhas olímpicas. E para o Clube de Atletismo BM&FBOVESPA, localizado em São Caetano do Sul (SP), o COB liberou um kit para o treinamento de salto com vara, com um colchão e dois postes.

A equipe do BM&FBOVESPA conta com os principais atletas brasileiros do salto com vara na atualidade, que trabalham sob o comando do técnico Elson Miranda. Três deles, inclusive, já estão classificados para a disputa do Mundial de Atletismo de Moscou, em agosto, na Rússia: Augusto Dutra, Fábio Gomes da Silva e Fabiana Murer.

"Esta é mais uma ação do Comitê Olímpico Brasileiro de acordo com a nossa política de apoio aos clubes e confederações, dentro de nossa área de atuação, com o objetivo de dar suporte ao treinamento de atletas brasileiros com chances de competir no Rio/2016", explicou Marcus Vinicius Freire, superintendente executivo de esportes do COB. "O COB considera essencial o diálogo com os clubes e, por isso, buscamos trabalhar em parceria com estas entidades para garantir a melhor qualidade no treinamento de nossos atletas."