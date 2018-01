Comitê olímpico vira alvo em Bagdá A sede do Comitê Olímpico Iraquiano, em Bagdá, foi bombardeada na noite de segunda-feira por aviões da força aérea norte-americana, em um dos ataques mais duros desde o início da guerra. Organizações defensoras dos direitos humanos acusam o filho de Saddam Hussein, Uday, de ter utilizado a sede do Comitê Olímpico para torturar atletas que não estavam de acordo com a política do país. Esses grupos pedem que o COI expulse o Iraque da instituição por causa das suspeitas de torturas.