Comitê Organizador do Pan confirma: EUA ficarão na Vila O Comitê Organizador do Pan do Rio, em 2007, informou nesta terça-feira que a delegação dos Estados Unidos que virá ao Brasil para a disputa da competição planeja ficar hospedada na Vila Pan-americana. O Comitê Olímpico dos Estados Unidos não confirmou boatos de que pretendia instalar sua equipe em hotéis de luxo do Rio. A Vila Pan-americana está sendo construída na região da Barra da Tijuca e alojará as delegações de todos os 42 países participantes dos Jogos.