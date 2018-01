Comitê Paraolímpico não garante eleição O presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro, Vital Severino Neto, manterá a assembléia convocada para dia 28. Mas não sabe se haverá eleição. Caberá ao plenário decidir se acata decisão do Conselho Deliberativo de adiar por 60 dias as eleições. O Conselho definiu o adiamento argumentando que há falhas na condução do processo eleitoral. Mas se não houver eleição, o presidente do Conselho, Ciraldo de Oliveira, que apóia o candidato da oposição, José Amaury Russo, assume o CPB. Vital Severino Neto é candidato a reeleição.