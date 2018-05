Comitê Rio 2016 afirma que trabalho em conjunto com o COI foi renovado

RIO - O Comitê Rio 2016, entidade responsável pela realização dos Jogos Olímpicos no Brasil, divulgou nota na tarde desta quarta-feira afirmando que "o compromisso de trabalhar em conjunto foi renovado" com o Comitê Olímpico Internacional (COI). O comunicado é uma tentativa de atenuar as críticas feitas nos últimos dias por integrantes do COI, que estão reunidos esta semana na Turquia.

Na quarta-feira, entidades que representam os esportes olímpicos indicaram que a preparação para os Jogos Olímpicos no Brasil é a mais atrasada em 20 anos. Federações internacionais levantaram inclusive a possibilidade de algumas modalidades esportivas serem realizadas em São Paulo.

Na nota, o Comitê Rio 2016 informa que manteve contato com o COI nesta quarta-feira e afirmou ter 'plena consciência das questões que precisam ser resolvidas". A entidade considera ainda que o trabalho visando os Jogos está avançando.

"Progresso foi feito nas últimas duas semanas desde a visita da Comissão de Coordenação do COI para o Rio 2016. Avançamos a cada dia. Não temos absolutamente nenhuma dúvida de que o Rio vai realizar grandes Jogos', reforça a nota.

A preocupação do COI coincide com a greve dos trabalhadores no Rio. As obras do Parque Olímpico e da Vila Olímpica estão paradas desde a quinta-feira da semana passada. Na segunda, o sindicato que representa os trabalhos da construção pesada – que inclui obras de mobilidade urbana e do Engenhão – também paralisou as obras na cidade.