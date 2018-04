Comitiva do COI faz nova vistoria na preparação do Rio

Representantes do Comitê Olímpico Internacional (COI) estão no Rio para conferir o andamento das obras e dos preparativos para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. O grupo chefiado pela presidente da Comissão de Coordenação do COI para a Olimpíada do Rio, a marroquina Nawal El Moutawakel, se reuniu nesta terça-feira, a portas fechadas, com autoridades brasileiras e também participou da inauguração de uma estação de BRT (Bus Rapid Transit) na zona oeste da cidade.

A reunião, que tem o nome de Project Review (revisão do projeto), continua nesta quarta-feira. O encontro acontece duas vezes por ano nas cidades que recebem a Olimpíada, mas é diferente da visita oficial do COI, realizada em junho, no Rio.

Nesta terça-feira, o único a falar com a imprensa foi o prefeito do Rio, Eduardo Paes, ainda antes da reunião com a comitiva do COI. "As coisas estão indo muito bem, dentro do prazo, estão acontecendo", disse ele.

Segundo o prefeito, a grande mudança desde a última reunião, realizada em abril, é o fim do concurso para a escolha da empresa que fará o projeto arquitetônico do Parque Olímpico, que abrigará instalações esportivas para 15 modalidades e o centro de imprensa - uma companhia inglesa foi a vencedora. "Avançamos no processo de uma PPP (parceria público-privada) ali, fizemos a audiência pública esta semana e no fim do mês deve ser lançado o edital", afirmou o prefeito.

Também participaram da reunião o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Comitê Organizador dos Jogos, Carlos Arthur Nuzman, o presidente da Autoridade Pública Olímpica, Márcio Fortes, e a presidente da Autoridade Pública Municipal, Maria Silva Bastos Marques.

Nesta quarta-feira, uma equipe técnica do COI vai visitar as obras de reforma do Maracanã, mas a cúpula seguirá reunida na sede do COB, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.