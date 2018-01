Como Mello, Daniel é eliminado na Índia O tênis brasileiro não tem mais representantes na chave principal de simples do ATP de Chennai, na Índia. Depois da derrota de Ricardo Mello para o desconhecido indiano Prakash Amritraj por 2 sets a 1 - parciais de 2/6, 6/2 e 6/3 -, foi a vez de Marcos Daniel, o número 1 do País, ser eliminado nesta segunda-feira. A derrota aconteceu contra o alemão Tomas Behrend, cabeça-de-chave número 8, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/5. O torneio na Índia servia de preparação dos brasileiros para a disputa do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, que começará no dia 16. Em outros resultados desta segunda no ATP indiano, que distribui 380 mil dólares em prêmios, o alemão Bjorn Phau bateu o norte-americano Bobby Reynolds por 2 sets a 0 (6/3 e 6/0), o belga Kristof Vliegen eliminou o taipé Wang Yeu-tzuoo por 2 a 0 (6/3 e 6/2) e o checo Jiri Vanek ganhou do indiano Vishal Uppal também por 2 a 0 (6/3 e 6/1).