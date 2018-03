Competindo nos EUA, Robert Scheidt se diz empolgado com nova fase da carreira

De volta às competições, em seu início de temporada, Robert Scheidt se diz empolgado pela nova fase da carreira, em que vai dividir suas atenções entre disputas na classe Star e a Vela Oceânica. O velejador, maior medalhista brasileiro em Jogos Olímpicos, compete na Star nesta semana, em Miami, antes da primeira regata da TP 52, uma das maiores provas de Vela Oceânica, marcada para maio.

"A temporada 2018 vai ser bem interessante, pois vou mesclar competições na Star, uma de minhas maiores paixões, com a novidade que será a campanha no TP 52", declarou o atleta de 44 anos, que está focado nestes dois tipos de competição porque decidiu "se aposentar" das Olimpíadas.

Em Miami, ele já está no Top 3 da Star na Bacardi Cup, com dez pontos perdidos ao fim do segundo dia de disputas. Ele compete ao lado do norte-americano Brian Fatih numa prova que conta com 80 barcos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na TP 52, ele vai fazer parte da equipe Phoenix. "É um projeto brasileiro, com tripulação quase integralmente nacional, boa parte composta por velejadores olímpicos. Serei o tático do barco e estou bem empolgado. É uma oportunidade legal de voltar a competir na classe oceânica em alto nível, retornar para esse mundo de barcos grandes em um dos melhores circuitos do mundo", afirmou.

A primeira regata está marcada para maio, em Palma de Mallorca, na Espanha. Depois disso, ele disputará cinco etapas da 52 Super Series 2018, duas delas na Croácia, uma em Portugal e outras duas na Espanha, em agosto e setembro.