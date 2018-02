Complexo utilizado no Pan do Rio vira centro de judô

O ginásio do Complexo Esportivo da Vila Militar, em Deodoro (zona oeste), será reformado e ampliado e dará lugar a um Centro de Treinamento do judô brasileiro, que provavelmente será inaugurado em 2008. O contrato de cessão do local foi assinado na tarde desta sexta-feira por representantes do Ministério do Esporte, da Federação de Judô do Estado do Rio, do Exército e do Ministério da Defesa. As obras devem começar em março do ano que vem. Atualmente, o ginásio está em péssimas condições de uso, com muitas goteiras. A reforma será custeada pelo Ministério do Esporte, que não informou quanto gastará no projeto. O espaço é amplo. Possui capacidade para a montagem de seis áreas de competição e treinamento, além de arquibancadas para acomodar 1,2 mil espectadores e quatro vestiários. "A intenção é alavancar o esporte", declarou Djan Madruga, secretário nacional de Esporte de Alto Rendimento, do Ministério do Esporte. O presidente da Confederação Brasileira de Judô, Paulo Wanderley Teixeira, espera que surjam novos atletas de ponta com a construção do centro de treinamento no Rio. "Ganhamos medalhas nas últimas seis Olimpíadas. Não quero perder essa tradição." O ex-técnico da seleção brasileira de judô, Geraldo Bernardes, falou também que o projeto é importante para a inclusão social. "Essa área é cercada por favelas e a garotada da região vai treinar aqui", declarou, com orgulho. "O CT também será usado para cursos, competições e seletivas." O judoca Leonardo Leite, campeão sul-americano, vibrou com a notícia. "Temos uma casa a partir de hoje. É torcer para o CT ficar pronto o mais rápido possível", afirmou. "O judô recebeu um presente de Natal antecipado."