Compra-se vaga na Série C do Brasileiro

Compra-se vaga na Série C. O Joinville, que não conseguiu em campo lugar na Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro, agora tenta comprar uma vaga por meio da desistência de outro time. A campanha é liderada pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube e prefeito da maior cidade de Santa Catarina, Marco Tebaldi (PSDB). Numa reunião há duas semanas, Tebaldi declarou: "Vamos comprar? 50 mil, 100 mil... Depois a gente convoca o torcedor para pagar isso." Ao Estado, ontem, o prefeito confirmou a intenção. Mas garantiu não ter utilizado a palavra "comprar". "Realmente falamos em fazer todos os esforços, talvez uma parceria com algum time que não tenha tanta estrutura." Rebaixada da Série B em 2004, a equipe nunca se recuperou. Mas ganhou da prefeitura e do governo estadual um estádio de R$ 30 milhões e 22 mil lugares - que corre risco de ficar parado no segundo semestre. "Temos grande torcida, um belo estádio, merecemos disputar a Série C", disse o prefeito. Se não conseguir comprar a vaga, o Joinville terá de disputar a nova Série D em 2009. A partir do ano que vem, a Terceira Divisão será como as duas primeiras: com 20 clubes, em turno e returno e pontos corridos. Neste ano, será disputada a partir de 6 de julho por 64 equipes. Inicialmente, o Joinville só poderia disputar a Série C se algum clube de Santa Catarina (Marcílio Dias ou Metropolitano) desistisse da competição. Nenhum deles cedeu e a tal "parceria" citada pelo prefeito quase foi fechada com um time do Distrito Federal, o Dom Pedro. O presidente do clube, Clever Rafael, encontrou-se com dirigentes do Joinville há uma semana. "Eu fui lá apenas para negociar jogadores, nunca para vender nossa vaga na série C", declarou ao Estado, ontem. Mas os catarinenses contam outra versão. "Ele nos pediu ajuda financeira em troca da desistência", contou Roberto Pugliese Júnior, advogado do Joinville. O presidente, Adelir Alves, negou-se a negociar com Clever Rafael. Também houve negociações com o Ceilândia, outro clube do Distrito Federal. O impasse agravou a crise política pela qual passa o Joinville. Prefeito da cidade e presidente do Conselho Deliberativo do clube, Marco Tebaldi não gostou de saber que Alves se recusou a comprar a vaga. E convocou um "plebiscito" com o objetivo de destituir a atual diretoria. "É uma injustiça", reagiu Alves. Um dos erros da gestão de Adelir Alves foi ter contratado a empresa de Vanderlei Luxemburgo para administrar o departamento de futebol. O Joinville fez campanha ridícula no Estadual: lutou contra o rebaixamento, terminou em 6ºlugar e não conseguiu a vaga na Série C do Brasileiro. O presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim de Pádua Peixoto, declarou ontem que "é muito difícil" o Joinville conseguir a tão sonhada vaga na Terceira Divisão. "Os times daqui não desistiram e não vejo como jogar em outra região." O regulamento da competição não prevê que clube de um Estado jogue em outro. O diretor de competições da CBF, Virgílio Elísio, não retornou os recados deixados pelo Estado.