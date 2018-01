Concentrado no saibro, Guga desiste do Aberto de São Paulo Sem convite para disputar o Aberto da Austrália, Gustavo Kuerten decidiu começar a temporada de 2007 com os torneios de saibro. Assim, ele também não irá participar do Aberto de São Paulo, outra competição em quadra rápida que acontece em janeiro. Guga anunciou em seu site oficial, nesta segunda-feira, que ainda não tem definido o seu calendário para 2007. Mas revelou que vai se concentrar nos torneios em saibro neste recomeço de carreira - tricampeão de Roland Garros e ex-número 1 do mundo, o tenista brasileiro tenta recuperar sua melhor forma depois de duas cirurgias no quadril. ?Avaliamos as possibilidades e acho que o melhor para mim é mesmo começar 2007 nesses torneios no saibro, na América do Sul. Queira ou não queira, o saibro é o meu piso favorito, onde me sinto mais à vontade e há uma seqüência muito boa de torneios por aqui,? disse Guga, sem revelar qual será a sua primeira competição no ano. A primeira grande competição de saibro de 2007, que abre o circuito sul-americano da ATP, é o Torneio de Viña del Mar, no Chile. Ele começa no dia 29 de janeiro e distribuiu US$ 355 mil em prêmios. Enquanto não compete, Guga continua treinando com seu técnico, Larri Passos, em Camboriú, litoral de Santa Catarina.