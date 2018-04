Concessão de bolsas para atletas diminuiu, segundo TCU

A investigação mostrou ainda que o governo não aplica já nas escolas recursos para formar novos atletas e apontou não haver um programa nacional para identificar novos talentos e, portanto, potenciais medalhistas.

"Para um País que pretende estar entre as dez maiores potências olímpicas, evidencia-se que a atuação do Ministério do Esporte nos últimos anos esteve quase restrita à concessão de bolsas para atletas, ficando as outras ações importantes para o desenvolvimento e estruturação do esporte de alto rendimento com investimentos reduzidos", conclui a auditoria aprovada ontem por unanimidade pelo plenário TCU.

Um dos problemas apontados já foi corrigido pelo Ministério, conforme o próprio TCU informou. O governo passou a restringir a oferta de bolsas para praticantes de esportes não olímpicos. Além disso, uma outra mudança na legislação passou a permitir a oferta de bolsa para atletas de base.

Especialistas do esporte ouvidos pelo Estado disseram que não há mais tempo para que o Brasil crie grandes campeões até 2016.