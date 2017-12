Concurso de salto começa nesta quinta Nesta quinta-feira, a partir das 14 horas, na Sociedade Hípica Paulista, começa o Concurso Internacional de salto, o Visa Indoor, que será classificatório para a Copa do Mundo de 2003, em Las Vegas. A competição vai até o dia 10, sendo que na primeira semana acontecerão as provas das séries nacionais (na altura de 1,00m a 1,40m) e as séries de cavalos novos (4, 5, 6 e 7 anos) e na segunda semana, as provas das séries internacionais. O concurso vai reunir mais de 600 conjuntos de todo o Brasil, com destaque para as participações de Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, Vítor Alves Teixeira, Claudia Itajahy, Pedro Veniss, Joana Valente, Karina Johannpeter, Pedro Paulo Lacerda, Fábio Leivas, César Almeida, Manoel Poladian Filho, José Roberto Reynoso Fernandez Filho, Elizabeth Assaf, Rodrigo Marinho, Caio Sérgio de Carvalho, Lúcia Santa Cruz, Romeu Ferreira Leite, Paulo Victor Foroni, Rowin Von Reinghaus, Patrícia Marzanasco, Marcelo Artiaga, Bartholomeu Bueno de Miranda Neto e Sérgio Stock.