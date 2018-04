Concurso reúne 2 mil conjuntos Ainda no embalo da recente conquista da medalha de prata olímpica por Rodrigo Pessoa e Baloubet du Rouet na prova individual de saltos nos Jogos Olímpicos de Atenas, 2 mil conjuntos se inscreveram para o concurso comemorativo do 69º aniversário do Clube Hípico de Santo Amaro. Vários dos principais cavaleiros do País ? entre eles Vítor Alves Teixeira, Karina Johannpeter, César Almeida, Cláudia Itajahy, Marcelo Artiaga e Lúcia Santa Cruz ? competem desta quinta a domingo, dia em que será realizado o Grande Prêmio. As provas, no entanto, não estarão restritas à categoria sênior. Também serão realizadas competições para mirins, juvenis e jovens cavaleiros, tanto em disputas estaduais quanto nacionais. Os destaques são o Rally Mitsubishi (cavalo x carro), o Speedy Derby, o Derby e o Grande Prêmio. As competições, nesta quinta, começam às 8 horas, com entrada gratuita todos os dias. O Clube Hípico fica na Rua Visconde de Taunay, 508, em Santo Amaro.