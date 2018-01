Concurso tenta popularizar Hipismo A proposta do IV Saltando no Parque é levar o concurso de saltos de hipismo para locais onde possa ser apreciado por um grande público. O evento, que reunirá os melhores cavaleiros do País, será de quarta-feira a domingo, no Parque da Água Branca, em São Paulo, com entrada franca. Fazem parte do evento a XVIII Exposição do Cavalo Brasileiro de Hipismo (BH) e a seletiva de cavalos novos. A criação do BH tem 24 anos, com uma produção anual de 700 potros. O evento vai mostrar as características da criação, do treinamento e das competições, além de aprovar garanhões e éguas da raça. A seletiva vai escolher três cavalos novos - os vencedores das provas de saltos nas categorias 5, 6 e 7 anos - para o Campeonato Mundial de Lanaken, Bélgica, de 13 a 16 de setembro. O evento é promovido pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo de Hipismo (ABCCH), Federação Paulista de Hipismo (FPH) e Confederação Brasileira de Hipismo (CBH).