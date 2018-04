Confederação brasileira busca interessados em jogar curling na Olimpíada

Por isso, a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) está procurando atletas, nascidos em 1998, 1999, 2000 ou 2001, que já saibam jogar curling, para participar de uma seletiva. A entidade não divulgou onde ela acontecerá, mas o mais provável é que seja no Canadá. No Brasil, não existem pistas de curling. Como a disputa olímpica será mista, a CBDG procura dois meninos e duas meninas.

No mês passado, o Brasil disputou pela segunda vez o Mundial de Duplas Mistas, disputa que não é olímpica. Com lugar garantido na competição por ser filiado à World Curling, o País ganhou uma partida no Mundial de 2014 e outra no deste ano. Marcelo Mello e Aline Lima, que formam a dupla brasileira, moram e treinam no Canadá.

Em 2014, a CBDG também reativou a seleção brasileira masculina de curling, que chegou a disputar uma seletiva contra os EUA em busca de uma vaga no Mundial da modalidade, sendo derrotada fora de casa. Mello, que é o capitão do time, é o responsável pelo recrutamento dos garotos para ir a Lillehammer.