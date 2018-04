Confederação Brasileira de Hipismo premia os melhores de 2017

A Confederação Brasileira de Hipismo realiza nesta terça-feira a Festa Prêmio Hipismo Brasil. O evento será na Sociedade Hípica Paulista, a partir das 20h.

O evento premia os melhores do ano de 2017 e serão condecorados os campeões em nove modalidades: Salto, Adestramento, Concurso Completo, Adestramento Paraequestre, Enduro, Volteio, Rédeas, Tambor e Atrelagem. Também serão feitas homenagens especiais para destaques da temporada como os jovens talentos Philip Greenlees e Pietra Bizzoto, ouro e prata, na Final Mundial FEI Children em janeiro deste ano. O endurista José Caio Vaz Frisoni Giumarães, terceiro colocado no ranking mundial da categoria Young Riders e em líder no ranking de conjuntos, também será homenageado.

Neste ano, serão disputados os Jogos Equestres Mundiais 2018, evento considerado a Copa do Mundo do hipismo que acontece a cada quatro anos. A 8ª edição dos Jogos será realizada em setembro, em Tryon, na Carolina do Norte, Estados Unidos.

Veja abaixo a relação de premiados em todas modalidades:

VOLTEIO

Dupla E - Manuela Bastos Delgado - Longueur: Stephanie Burgi

Individual Junior 1* Feminino - Olivia Tavares da Cunha - Longueur: Carla Massenzi

Individual Junior 2* Feminino - Marina Guedes Gargantini - Longueur: Izac Araujo

Individual Senior 3* Masculino - Nicolas Martinez Valencia - Longueur: Carla Massenzi

ATRELAGEM

Infanto Juvenil Parelha - Júlia Alvarenga

Mini Mirim Singular - Tomás Pedro

Iniciante Singular - Eduard Schonburg

Master Singular - Anna Christiana Carnett

Profissional Singular - Antonio Mariano de Souza

Profissional Parelha - Ana Carolina Borja de Almeida

Profissional Quadra - Antonio Mariano de Souza

TAMBOR

Jovem - Leonardo Lucca da Costa Lança

Feminino - Paula Beatriz Ferreira

Aberta Profissional - Luiz Carlos Bozz

Amador - Natalia Cargnin Inácio

RÉDEAS

Aberta - Gilson Vieira Diniz

Amador - Giovana Diniz

Aberta Principiante - Luiz Fernando da Silva

Aberta Principiante - Matheus Gabriel S. de Oliveira

Amador Principiante - Francielle Wisciniemski da Silva

ENDURO

3* 160km - Ana Carla Maciel - FPH

2* 120km - Adulto - André Vidiz - FPH

2* 120km - Young Rider - José Caio Frisoni Vaz Guimarães - FPH

1* 80km - Adulto - Pedro Stefani Marino - FPH

1* 80km - Young Rider - Rodrigo Moreira Barreto - FHBR

1* 80km - Mirim - Diogo de Oliveira Martins - FHBR

Curta 60km - Adulto - Felizardo Costa Brandão - FPH

Curta 60km - Young Rider - João Pedro Bornia Antocheski - FPH

Curta 60km - Mirim - Pedro Pupo Mastrorosa - FPH

Curta 40km - Adulto - Cristopher Clarke - FHBR

Curta 40km - Jovem - Laiz Piazzi - FHBR

Graduado - Adulto - Flavio Daccache - FPH

Graduado - Jovem - Natsumi Malena Valverde Kawahara - FHBR

Graduado - Mirim - Carolina Rocca Borges - FPH

Aberta - Adulto - Rafael Monção - FHBR

Aberta - Jovem - Evelyn Cristine Lima Ferreira - FHBR

ADESTRAMENTO PARAEQUESTRE

Grau I - Vera Lúcia Martins Mazzilli - FHBR

Grau II - Marcos Fernandes Alves - FHBR

Grau III - Flamarion Pereira da Silva - FHBR

Grau IV - Luzete Pereira - FHBR

Grau V - Thiago Fonseca dos Santos - FHBR

CONCURSO COMPLETO DE EQUITAÇÃO

0.40 metro Base - Leonardo de Castro Ferreira - FPH

0.70 metro Iniciantes - SD PM Jurandir Ramirez B. Junior - FPH

Mini-mirim - Isadora Bonacasata - FPH

Master - Silvano Bento de Souza - FPH

0.90 metro - Lucca Martins Pereira Lima - FPH

Mirim - Bruno Uliana Pogi - FPH

Nível 1 - João Carlos M.a. Sodre - FPH

Junior - Murilo Stabelini - FPH

Young Rider - Fernando Emanuel Souza da Cruz - FPH

Senior 1* - Fernando Emanuel Souza da Cruz - FPH

Senior 2* - Marcelo Tosi - FPH

Senior 3* - Marcio Appel - FPH

ADESTRAMENTO

Cavalos Novos 4 anos - Senhorita V.O. / Eduardo Alves de Lima / Renderson Oliveira - FPH

Cavalos Novos 5 anos - Hillari J / Marcio da Silva Alexandre - FPH

Cavalos Novos 6 anos - Garrido do Juliana / Giovana Pass - FPH

Cavalos Novos 7 anos - Fellini Interagro / Pia Aragão - FPH

Pônei Escola - Amanda Barih - FEERJ

Elementar Mini-mirim - Vinicius Ourique dos Reis Filho - FGEE

Elementar Amador - Carolina de Arruda Botelho - FPH

Elementar Profissional - Edson Pereira - FPH

Preliminar Mirim - Victoria Baptista de Oliveira - FPH

Preliminar Amador - Aneliese Franco Ferraz Gonçales - FPH

Preliminar Profissional - Luciano dos Anjos - FPH

Média I - Amador - Luiza Affonso Squeff - FGEE

Médi I - Amador - Cap Cassia Cestari Delboni - PMERJ

Media I Profissional - Alexandre Morais de Oliveira - FPH

Média II Amador - Adriana Correa Martins - FEERJ

Média II Profissional - Pia Aragão - FPH

Forte I Amador - Mario Cesar de Andrade - FEERJ

Forte I Profissional - Jeferson Rodrigo Pereira - FPH

Forte II Amador Top - Ten Cel Souto Maior - CDE

Forte II Senior - Mauro Pereira da Silva Junior - FPH

Intermediaria Senior - Pia Aragão - FPH

Especial Senior Top - Giovana Pass - FPH

SALTO

Mini-mirim - 1 metro - João Malucelli Egoroff - FPH

Pré-mirim - 1.10 metro - Eduardo Coelho Barbara - FPH

Mirim - 1.20 metro - Leandro José Abrahão Duarte Alecrim - FPH

Pré-junior - 1.30 metro - Juliana Salles Amaral de Almeida - FPH

Junior - 1.40 metro - Pedro Malucelli Egoroff - FPH

Young Rider - 1.45 metro - Victoria Junqueira Ribeiro de Mendonça - FPH

Senior Top - 1.50 metro - Artemus de Almeida - FPH

Jovem Cavaleiro B - 1 metro - Yasmin Braun - FHSE

Jovem Cavaleiro A - 1.10 metro - Guilherme Frata Cintra - FPH

Jovem Cavaleiro - 1.20 metro - Mariana Frauches Chaves - FHMG

Jovem Cavaleiro Top - 1.30 metro - Maria Carolina Chuluck Scofano - FPH

Amador B - 1 metro- Camila Gibin Mendes - FPH

Amador A - 1.10 metro - Katharina Afrange Tuch - FPH

Amador - 1.20 metro - Giancarlo Aquino - FPH

Amador Top - 1.30 metro - Lucas Amoedo Conde - FPH

Master B - 1 metro - Deborah Penteado Martins Dias - FPH

Master A - 1.10 metro - Antonio Manoel Lopes Sanches - FPH

Master - 1.20 metro - José Vicente Marino - FPH

Master Top - 1.30 metro - Marco Antonio Frederico - FPH

Ranking Indoor - 1.40 metro - Artemus de Almeida - FPH

Premiação especial

Cavalos Novos 8 anos - Gitan M - proprietário: Gustavo Oliveira Aguinaga de Moraes

Cavalos Novos 7 anos - Acarole do Refúgio – proprietário: Maria Roberta Lemos de Almeida

Cavalos Novos 6 anos - G-Macarena Tok (IA) – proprietário: Lina Carneiro Melo Pinheiro Koren

Cavalos Novos 5 anos - Vingador das Cataratas (IA) – proprietário: Roberto Emilio Daccache

Cavalos Novos 4 anos - Jatobá Método (IA) – proprietário: Eduardo Onoe

Cavalos Novos 4 anos - Kirah JMen (IA) - proprietário: Agromen Agropecuária LTDA