Confederação Brasileira de Rugby premia atletas e equipes de 2013

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Rugby premiou nesta segunda os melhores atletas e equipes de 2013. O evento no bar Kia Ora, em São Paulo, contou com a presença de jogadores, dirigentes e patrocinadores. A premiação anual serve para homenagear todos aqueles que se destacaram na modalidade nacionalmente ao longo do último ano. "Essa premiação foi criada pela CBRu para homenagear todas pessoas físicas e jurídicas que trabalham ativamente pelo crescimento do rúgbi brasileiro. O caminho é longo, mas esperamos que, cada vez mais, essas pessoas sintam-se desafiadas a alcançar nossas metas de longo prazo. Parabéns aos homenageados", disse o presidente da CBRu, Sami Arap Sobrinho.

Para chegar à lista de campeões de cada categoria, a CBRu adota um modelo. Para os prêmios de clube revelação e arbitragem, por exemplo, votam o estafe de desenvolvimento e de arbitragem da confederação, respectivamente. Nas categorias que envolvem atletas e treinadores, votam os técnicos do Super 10 - Campeonato Brasileiro de Rugby XV, os técnicos do Super 7s e uma comissão técnica da CBRu. Já clubes que concorrem pelo fairplay, são definidos pelo menor número de cartões em determinadas competições, como o Super 10 e o BR Sevens. Por fim, a categoria melhor try do ano é aberta ao público, escolhida por voto popular pela fan page da CBRu no Facebook.

Confira os vencedores da edição 2013:

Melhor jogador XV - Beukes Cremer (Pasteur)

Jogador revelação XV - Lucas Tranquez (SPAC)

Melhor jogador 7s - Moisés Duque (São José)

Jogador revelação 7s - Lucas Drudi (Jacareí)

Melhor jogador juvenil - Matheus Cruz (Jacareí)

Melhor jogadora 7s - Edna Santini (São José)

Jogadora revelação 7s - Raquel Kochmann (Charrua)

Clube Fairplay Masculino - BH Rugby (MG)

Clube Fairplay Feminino - Curitiba (PR)

Clube Revelação - Jacareí (SP)

Try do Ano - Martin Schaefer - SPAC x Pasteur - Final Super 10

Projeto Social de Destaque - Sesi

Melhor Mídia Especializada - Portal do Rugby

Melhor Transmissão Televisiva - Sportv

Melhor Transmissão Rádio - Bradesco Sports FM

Apoiador de Destaque - CCR

Patrocinador de Destaque - Outback e Bradesco

Benfeitor do Rugby - Doug Munro

Melhor Árbitro - Henrique Platais

Árbitro Revelação - Cristiano Futuro

Troféu Alma Brasil Rugby - Vinicius Montardo Rosado

Melhor treinador XV - Matias Newton (SPAC)

Melhor treinador 7s - Daniel Danielevicz (Desterro)