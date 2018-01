Confederação confirma Claudinei nos Jogos de Inverno A Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) confirmou a escalação de Claudinei Quirino como reserva da equipe de bobsled (trenó no gelo) que disputará os Jogos Olímpicos de Inverno de Turim, de 10 a 26 de fevereiro. O ex-velocista Claudinei Quirino, medalhista de prata no revezamento 4x100m rasos nos Jogos Olímpicos de Sydney-2000, substituirá Samuel Bento, vetado no exame médico. ?A emoção é muito grande. É como se fossem meus primeiros Jogos Olímpicos. Considero os atletas de inverno brasileiros como pioneiros e estou muito orgulhoso de fazer parte da delegação que vai representar o Brasil em Turim. Espero contribuir para o sucesso da equipe com minha experiência em Jogos Olímpicos?, disse Claudinei. A equipe de bobsled que representará o Brasil será formada pelo piloto Ricardo Raschine, Edson Bindilatti, Armando dos Santos e Márcio Silva. Com a confirmação, Claudinei Quirino se junta a Matheus Inocêncio e a Jaqueline Mourão como os atletas classificados a disputar as duas edições dos Jogos Olímpicos, de Verão e de Inverno. Claudinei disputou os Jogos Olímpicos de Atlanta-96 e Sydney-2000 no atletismo. Jacqueline Mourão participou da prova de mountain bike em Atenas e está classificada para o esqui cross country em Turim. Matheus Inocêncio participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de Salt Lake City-2002, também no bobsled, e dos Jogos Olímpicos de Atenas-2004, no atletismo. Esta será a edição de Jogos Olímpicos de Inverno em que o Brasil conseguiu classificar o maior número de modalidades: dois atletas no esqui alpino (Mirella Arnhold e Nikolai Hentsch), dois no esqui cross country (Jaqueline Mourão e Hélio Freitas), um no snowboard (Isabel Clark) e cinco no bobsled, sendo um reserva. O Brasil classificou também Renato Mizoguchi no luge, mas o atleta sofreu um acidente no ano passado e não tem condições de disputar os Jogos Olímpicos.