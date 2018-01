Confederação de Hipismo cria índice para atrair Pessoa Numa tentativa de ter o campeão olímpico Rodrigo Pessoa no Pan do Rio, em julho, e diminuir a crise que envolve as seletivas da equipe de saltos, a Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) criou um índice técnico. Para ter vaga na equipe, nenhum cavaleiro pode somar mais que 28 pontos perdidos com faltas nas duas seletivas marcadas para São Paulo, entre 18 a 21 de maio, e Rio, 31 de maio a 3 de junho. Cada falta - derrube de obstáculos - é punida com dois pontos. O índice será aplicado em duas provas de caça (contra o relógio) e de dois percursos idênticos - seis passagens na pista. O adendo divulgado nesta segunda ainda cria o critério subjetivo de indicação, por um ?chefe de equipe, a ser nomeado pela CBH?, caso não saia das seletivas os três conjuntos para formar a equipe. Rodrigo Pessoa e Bernardo Resende Alves, entre os 20 melhores do ranking, estão pré-convocados. Rodrigo, que está nos EUA, sabia que a CBH divulgaria um adendo ao critério que fixava as seletivas (sem índice técnico). Mas não se manifestou sobre o índice, que teria sido baseado no terceiro resultado das equipes medalhas de bronze nos últimos Pans. Rodrigo pode achar o índice fraco. Vítor Alves Teixeira é contra o índice. ?É perigoso porque as seletivas serão em pistas novas. A CBH está cedendo às pressões dos cavaleiros que estão na Europa", afirma. Ele acha que seria mais justo se os cavaleiros Cássio Rivetti, Álvaro Affonso de Miranda Neto e Pedro Veniss enfrentassem as seletivas no Brasil.