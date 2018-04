CBRu espera público de 10 mil em jogo de rúgbi no estádio do Palmeiras

Comumente usado para eventos musicais, o novo estádio do Palmeiras sediará pela primeira vez para uma modalidade diferente do futebol. No dia 23 de abril às 16h20, o Allianz Parque será palco da partida entre Brasil e Uruguai, pela primeira rodada do Campeonato Sul-Americano de Rúgbi XV.

Agustin Danza, CEO da Confederação Brasileira de Rúgbi, afirma que a expectativa é que a partida atraia público de 10 mil pessoas. "Teremos acesso a todo o anel inferior do estádio. Temos uma operação para abrir os setores à medida que outros se esgotarem." As entradas inteiras serão comercializadas a R$ 20, e as meias, a R$ 10.

"Nós alugamos o estádio inteiro. Poderemos usar vestiário, sala de imprensa e até o estacionamento estará disponível, aos torcedores que quiserem utilizá-lo. Não teremos acesso somente ao anel superior", completou o dirigente.

O estádio alviverde é alvo de críticas pelas condições do gramado, principalmente após a realização de shows. Acerca disso, Danza acredita que não haverá tantos danos ao campo. "Acho que é um pouco de preconceito, sobre a situação do gramado após as partidas de rúgbi. No ano passado jogamos no Pacaembu e não tivemos problemas. Na Europa isso acontece de forma natural. Partidas de rúgbi acontecem em estádios de futebol dias antes até de datas da Liga dos Campeões e não há problemas."

As marcações para o jogo de rúgbi serão feitas pela confederação, assim como a instalação e remoção do H, a trave da modalidade. Caberá à administração do estádio pintar novamente no gramado as linhas de futebol.

No dia 30, a seleção brasileira atuará novamente em São Paulo. No Pacaembu, o Brasil pegará o Chile às 16h15, também pelo Campeonato Sul-americano de Rúgbi XV. Para este jogo, a entrada será franca. No ano passado, o amistoso entre Brasil e Alemanha levou 10 mil torcedores ao estádio municipal, registrando o maior público para um evento da modalidade no País.

O aluguel para a CBRu pode mudar o planejamento do Palmeiras. Caso o Corinthians seja eliminado do Paulistão e o Palmeiras avance, o alviverde passaria a ter a segunda melhor campanha do Estadual. Com isso, seria mandante em uma das semifinais, agendada para 24 de abril, dia seguinte à Brasil x Uruguai.