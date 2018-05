Confederação promete providências 'urgentes' sobre escândalo na ginástica

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) se manifestou por meio de nota oficial sobre as denúncias veiculadas no programa Fantástico, da TV Globo, contra o ex-treinador da seleção masculina Fernando de Carvalho Lopes, acusado por pelo menos 42 ginastas ou ex-ginastas de ter cometido abusos sexuais enquanto trabalhava como técnico do Mesc (Movimento de Expansão Social Católica), de São Bernardo do Campo. Na noite desta segunda, o clube anunciou o afastamento de Fernando de suas funções e Luís Ricardo Davanzo, advogado do acusado, reforçou que seu cliente afirma ser inocente.

+ Advogado cita filme para reforçar tese de que treinador de ginástica é inocente

+ Após denúncia de abuso sexual, clube de ginástica afasta técnico

+ Leia as últimas de esportes

De acordo com a reportagem do Fantástico, mais de 80 pessoas foram ouvidas. Destas, 42 alegaram ter sido vítimas de algum tipo de abuso físico, moral ou sexual por Fernando, que fez carreira no Mesc e integrou, durante dois anos, a comissão técnica da seleção.

Os relatos apontam para um comportamento padrão do treinador: ele se aproveitava das instruções durante a execução dos exercícios para apalpar nádegas e genitais dos atletas. Também os abordava enquanto tomavam banho no vestiário ou estavam na sauna.

Em nota enviada à imprensa, a CBG afirma que trabalha em parceria com o Ministério do Trabalho e promete tomar providências urgentes para apurar casos de abusos sexuais na modalidade. “A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), por meio desta, informa que adotará providências urgentes, em consonância com orientações do Ministério Público do Trabalho, órgão que tem cooperação nessa área, no sentido de avaliar o melhor procedimento que o caso requer”, diz trecho do comunicado.

A entidade ainda informa que “fará a oitiva do treinador Marcos Goto sobre a acusação de comportamento inadequado”. Goto é o treinador de Arthur Zanetti, um dos maiores ginastas brasileiros de toda a história (ele foi ouro em Londres-2012 e prata no Rio-2016). Segundo a denúncia do Fantástico, ele sabia dos abusos do colega, mas não denunciou o fato às autoridades.

No final do comunicado, a confederação afirma que “nenhum caso de Assédio ou Abuso ficará sem rigorosa apuração e eventual sanção, conforme a hipótese”.

Defesa. O advogado Luís Ricardo Davanzo, que defende o ex-técnico da seleção brasileira masculina de ginástica, reforçou que seu cliente alega inocência, disse ser necessário aguardar o término da investigação policial e citou um filme em cartaz nos cinemas para traçar um paralelo com o caso.

Trata-se do longa “Aos Teus Olhos”, que conta a história de Rubens (personagem vivido pelo ator Daniel Oliveira), um professor de natação acusado pelos pais de um dos meninos para quem dá aula de tê-lo beijado na boca no vestiário da escola. Logo a suposta história de pedofilia viraliza em um grupo no WhatsApp e nas redes sociais. O filme aborda principalmente o linchamento virtual prévio ao desfecho da investigação.

“O filme demonstra que houve conspiração e, no fim, o professor é inocente. E temos de analisar também o momento da acusação. Ele (Fernando) estava prestes a ter o melhor momento na carreira, que era ir para a Olimpíada como professor. Por isso, temos de apurar com calma, aguardar a Polícia Civil, ouvir todos que se sentem vítimas”, falou Davanzo, em contato com o Estado.

Ele se refere à primeira acusação formalizada contra Fernando, ainda em 2016, pouco antes dos Jogos Olímpicos do Rio, baseada no relato de um menino menor de idade que alegou ter sido abusado durante anos.

“Ele nunca foi uma pessoa de fazer amigos. Queria fazer campeões. E dessas questões de relacionamento surgiram desafetos”, afirmou Davanzo. “O Fernando nega, embora não tenha sido envolvido ainda pela Justiça porque o Ministério Público requereu a oitiva de várias pessoas que teriam feito essas alegações”, explicou o advogado do ex-técnico. O caso corre na Justiça há dois anos.

A maioria das denúncias foi feita sob anonimato, mas alguns ginastas quiseram confirmar suas experiências publicamente, como o campeão pan-americano por equipes com a seleção brasileira em Guadalajara, no México, en 2011, Petrix Barbosa, hoje com 26 anos.

Repercussão. Nesta segunda, o Mesc anunciou o afastamento de Fernando. Em nota, garantiu que desde a primeira denúncia feita em 2016, ele já não tinha mais contato com os ginastas, cumprindo tarefas administrativas.

Alguns atletas utilizaram as redes sociais para falar a respeito do caso, como a ex-nadadora Joanna Maranhão, que em 2008 revelou ter sofrido abuso de um ex-treinador quando tinha apenas 9 anos de idade: “Nunca vai deixar de doer. Sempre vou me sentir impotente quando me deparo com histórias como essas”, escreveu.

De acordo com o seu advogado, Fernando é casado e pai de dois filhos. “A mulher, desde o primeiro instante, está com ele, porque conhece o marido que tem. Os familiares, os amigos, estão dando total apoio a ele”, afirmou Davanzo.

Confira a íntegra da nota enviada à imprensa pela Confederação Brasileira de Ginástica:

Relativamente à matéria exibida neste domingo no Programa Fantástico, da Rede Globo, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), por meio desta, informa que adotará providências urgentes, em consonância com orientações do Ministério Público do Trabalho, órgão que tem cooperação nessa área, no sentido de avaliar o melhor procedimento que o caso requer.

De todo modo, vale ressaltar previamente que a entidade fará a oitiva do treinador Marcos Goto sobre a acusação de comportamento inadequado.

Quanto aos aspectos preventivos e até repressivos na temática vale reiterar, conforme link abaixo, que a CBG firmou ajuste com o Ministério Público do Trabalho para combate à assédio e abuso moral e sexual, manipulação de resultado, doping e outras formas de violência ou fraudes no esporte.

A instituição já realizou seminário bastante exitoso em parceria com o COB acerca do assunto e implementou ações e atividades educativas e preventivas nesse aspecto. No mesmo sentido, foi aprovado na assembleia geral da CBG o código de ética, e está sendo composto o comitê de ética e integridade da Confederação para processo e julgamento de casos relacionados ao descumprimento da codificação mencionada.

Nenhum caso de Assédio ou Abuso ficará sem rigorosa apuração e eventual sanção, conforme a hipótese.