Confederação quer Jade em Curitiba A Confederação Brasileira de Ginástica confirmou nesta segunda-feira que a atleta Jade Barbosa, de 14 anos, fica fora da seleção permanente se não for morar em Curitiba, onde está localizado o Centro de Treinamento da modalidade. Jade é campeã pan-americana juvenil do solo e uma das mais promissoras ginastas do Brasil, por conseguir fazer o salto de Daiane dos Santos, o acrobático e difícil duplo twist carpado. O pai de Jade, César Barbosa, está preocupado com a educação da filha e gostaria que ela ficasse mais um ano, no Rio, com a família. ?A seleção permanente será formada pelas meninas que residirem em Curitiba?, afirma Eliane Martins, diretora-técnica da CBG. As meninas que não integrarem a equipe podem disputar seletivas para competições. ?Mas seleção permanente o próprio nome diz, é permanente?, acentua, dizendo que a CBG não tinha conhecimento da situação de Jade. ?Justamente para não ocorrer problemas de convocar e a atleta não querer vir, dessa vez fizemos algo aberto, com os clubes inscrevendo as atletas. O Flamengo inscreveu a Jade?, disse Eliane, que mandará para os clubes as informações referentes a apresentação das meninas selecionadas para a equipe permanente, marcada para sábado. Nesta quarta, quinta e sexta-feira, haverá seletiva para a formação da equipe permanente masculina. O diretor do Flamengo, Roberto Santos, insiste que ?no momento é o melhor para a Jade estar em Curitiba, um centro com técnicos de nível internacional?, até o clube poder contratar profissionais. O pai de Jade, César, insiste. ?Eu lamento, mas se sairem a Jade e a Thamires (Araújo), também selecionada, a ginástica do Flamengo acabou. Como obter patrocínio assim? Eu sei que a parte esportiva de Curitiba é a melhor do Brasil, mas e a educação. É difícil liberar uma menina para um lugar que não conheço.? César vai procurar o Flamengo para entender como é e educação das ginastas durante o tempo em que estiverem na seleção permanente antes de decidir se a filha irá.