Confederações aceitam convite do COB para Rio-2016

"Assim como nos Jogos Pan-Americanos de 2007, queremos que as confederações sejam parceiras do COB na constituição do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016", explicou o presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman.

O dirigente, no entanto, ressaltou que a constituição do Comitê Organizador terá que ser aprovada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). "Ainda estamos em fase de constituição do Comitê Organizador. De qualquer forma, o modelo final será submetido para aprovação do COI", afirmou o dirigente.

MAIS DINHEIRO - O COB negocia com o Ministério do Esporte verba extra para as confederações olímpicas do País. O propósito é desenvolver o esporte nacional, visando aos Jogos de 2012, em Londres, e aos de 2016.