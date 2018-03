Confiante, Nalbert deixa o hospital Nalbert já deixou o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde foi operado na manhã de segunda-feira para reconstruir o tendão do ombro esquerdo. Confiante, o capitão da seleção brasileira masculina de vôlei voltou a afirmar que irá se recuperar a tempo de disputar a Olimpíada de Atenas, em agosto. Segundo a previsão do ortopedista Sérgio Checchia, que realizou a cirurgia, o tempo de recuperação nesses casos é de 4 a 8 meses. Mas Nalbert garantiu irá voltar para a quadra antes disso. ?Já tive outras lesões sérias, mas minhas recuperações sempre foram ótimas?, lembrou o jogador nesta terça-feira, em entrevista ao programa Arena SporTV. Nalbert revelou que fará toda seu recuperação no Brasil, apesar de atualmente jogar no vôlei italiano, na equipe do Macerata. Serão seis semanas com o braço imobilizado, para fazer a cicratização do tendão. Mas ele promete não ficar parado nesse período. ?Alguma coisa vou fazer, mas sem grandes esforços?, contou. Apesar da certeza de que estará em Atenas, Nalbert disse que não disputará os Jogos caso não esteja completamente recuperado da lesão. ?Se tiver alguma dor, algum problema clínico, não vou me arriscar a ter uma coisa mais séria do que foi essa contusão?, afirmou o jogador, que reconheceu ser difícil estar 100% na Olimpíada. ?O que pode me atrapalhar é a falta de ritmo de jogo.? Mas Nalbert revelou que não tem dúvidas sobre sua presença na Olimpíada. ?Agora, depende muito de mim, da minha força de vontade para estar lá em Atenas. E sei que vou estar lá para ajudar o time.?