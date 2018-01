Confiante, Popó já pensa em esquiar O boxeador brasileiro Acelino ?Popó? Freitas está tão confiante na conquista do cinturão dos leves da Organização Mundial de Boxe (OMB), na madrugada deste domingo, diante do campeão Artur Grigorian, do Usbequistão, no ringue do Foxwoods Casino, em Connecticut, Estados Unidos, que já planeja esquiar durante toda a próxima semana com sua mulher Eliana e com a mãe Zuleyka. ?Sempre que viajo, volto no dia seguinte e não aproveito nada?, afirmou o lutador de 28 anos. ?Mas agora quero descansar e aproveitar um pouco o frio?, disse o atual campeão dos superpenas pela OMB e pela Associação Mundial de Boxe. Caso vença Grigorian, Popó deverá optar, em um prazo de quinze dias, por qual categoria pretende continuar lutando. Uma vitória deverá colocar o pugilista baiano - invicto em 34 lutas - diante do norte-americano Floyd Mayweather. Grigorian, de 36 anos, que ainda não perdeu como profissional, luta para colocar seu nome na história. Campeão desde abril de 1996, o ?Rei Artur? vai colocar seu nome na história se vencer Popó. Ele superará a marca de Benny Leonard, que ostentou o título entre 1917 e 1924. Grigorian já defendeu o título 17 vezes seguidas. Popó promete buscar o ataque desde o início e prevê uma vitória até o quarto assalto. ?Vou supreendêlo- com minha velcidade.? Grigorian, que sofreu uma cirurgia no ombro direito este ano, disse que vai buscar o triunfo durante os 12 roundes. ?Não acredito que ele (Popó) tenha força de peso leve?, disse o lutador, que mora em Hamburgo. Grigorian afirmou que uma derrota deverá decretar sua aposentadoria. Grigorian construiu sua carreira na Europa. ?É uma honra poder lutar na terra do boxe?, disse o pugilista, que lutou pela última vez nos Estados Unidos em 1990, quando derrotou o norte-americano Shane Mosley - atual campeão mundial dos médios-ligeiros e um dos principais lutadores do momento - quando foi campeão dos Goodwill Games. A Rede Globo promete iniciar a transmissão da luta às 2h30. O combate está com início previsto para as 3 horas. Outros três brasileiros farão parte da noitada no Foxwoods Casino: o meio-pesado laudelino de Barros, o meio-médio Juliano Ramos e peso pena Valdemir Pereira. Os três estão invictos. Laudelino - 17 vitórias, 16 nocautes - defende o título latino diante do norte-americano Danny Batchelder. Juliano - 12 vitórias, 11 nocautes - terá pela frente Antonio Ramirez (Porto Rico) e Valdemir, o Sertão (15 vitórias, 12 nocautes), Rodgers Mitagwa, dos Estados Unidos. Cerca de 200 brasileiros, que fazem treinamento para trabalhar nos cassinos de Connecticut, prometem acompanhar Popó. O problema é o valor dos ingressos, que varia entre US$ 75 e US$ 150.