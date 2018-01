Confira a lista com todos os campeões da São Silvestre As vitórias de brasileiros na 82.ª edição da São Silvestre serviram para recolocar o País entre os maiores vencedores da corrida. Confira a lista com todos os atletas que já venceram: PROVA MASCULINA ANO - VENCEDOR (PAÍS) 2006 - Franck Caldeira (Brasil) 2005 - Marilson Gomes dos Santos (Brasil) 2004 - Robert Cheruiyot (Quênia) 2003 - Marílson Gomes dos Santos (Brasil) 2002 - Robert Cheruiyot (Quênia) 2001 - Tesfaye Jifar (Etiópia) 2000 - Paul Tergat (Quênia) 1999 - Paul Tergat (Quênia) 1998 - Paul Tergat (Quênia) 1997 - Émerson Iser Bem (Brasil) 1996 - Paul Tergat (Quênia) 1995 - Paul Tergat (Quênia) 1994 - Ronaldo Costa (Brasil) 1993 - Simon Chemwoyo (Quênia) 1992 - Simon Chemwoyo (Quênia) 1991 - Arturo Barrios (México) 1990 - Arturo Barrios (México) 1989 - Rolando Vera (Equador) 1988 - Rolando Vera (Equador) 1987 - Rolando Vera (Equador) 1986 - Rolando Vera (Equador) 1985 - José João da Silva (Brasil) 1984 - Carlos Lopes (Portugal) 1983 - João da Mata (Brasil) 1982 - Carlos Lopes (Portugal) 1981 - Victor Mora (Colômbia) 1980 - José João da Silva (Brasil) 1979 - Herb Lindasy (Estados Unidos) 1978 - Radhouane Bouster (França) 1977 - Domingo Tibaduiza (Colômbia) 1976 - Edmundo Warnke (Chile) 1975 - Victor Mora (Colômbia) 1974 - Rafael Angel Perez (Costa Rica) 1973 - Victor Mora (Colômbia) 1972 - Victor Mora (Colômbia) 1971 - Rafael Tadeo Palomares (México) 1970 - Frank Shorter (Estados Unidos) 1969 - Juan Martinez (México) 1968 - Gaston Roelants (Bélgica) 1967 - Gaston Roelants (Bélgica) 1966 - Alvaro Mejia Flores (Colômbia) 1965 - Gaston Roelants (Bélgica) 1964 - Gaston Roelants (Bélgica) 1963 - Henry Clerckx (Bélgica) 1962 - Hamoud Ameur (França) 1961 - Martin Hyman (Inglaterra) 1960 - Osvaldo Suárez (Argentina) 1959 - Osvaldo Suárez (Argentina) 1958 - Osvaldo Suárez (Argentina) 1957 - Manoel Faria (Portugal) 1956 - Manoel Faria (Portugal) 1955 - Kenneth Norris (Inglaterra) 1954 - Franjo Mihalic (Iugoslávia) 1953 - Emil Zatopek (Eslováquia) 1952 - Franjo Mihalic (Iugoslávia) 1951 - Erik Krucziky (Alemanha) 1950 - Lucien Theys (Bélgica) 1949 - Viljo Heino (Finlândia) 1948 - Raul Inostroza (Chile) 1947 - Oscar Moreira (Uruguai) 1946 - Sebastião Alves Monteiro (Brasil) 1945 - Sebastião Alves Monteiro (Brasil) 1944 - Joaquim Gonçalves da Silva (Brasil) 1943 - Joaquim Gonçalves da Silva (Brasil) 1942 - Joaquim Gonçalves da Silva (Brasil) 1941 - José Tibúrcio dos Santos (Brasil) 1940 - Antônio Alves (Brasil) 1939 - Luiz Del Greco (Brasil) 1938 - Armando Martins (Brasil) 1937 - Mario de Oliveira (Brasil) 1936 - Mario de Oliveira (Brasil) 1935 - Nestor Gomes (Brasil) 1934 - Alfredo Carletti (Brasil) 1933 - Nestor Gomes (Brasil) 1932 - Nestor Gomes (Brasil) 1931 - José Agnello (Brasil) 1930 - Murilo de Araújo (Brasil) 1929 - Heitor Blasi (Itália) 1928 - Salim Maluf (Brasil) 1927 - Heitor Blasi (Itália) 1926 - Jorge Mancebo (Brasil) 1925 - Alfredo Gomes (Brasil) PROVA FEMININA ANO - VENCEDORA (PAÍS) 2006 - Lucélia Peres (Brasil) 2005 - Olivera Jevtic (Iugoslávia) 2004 - Lydia Cheromei (Quênia) 2003 - Margaret Okayo (Quênia) 2002 - Marizete de Paula Rezende (Brasil) 2001 - Maria Zeferina Baldaia (Brasil) 2000 - Lydia Cheromei (Quênia) 1999 - Lydia Cheromei (Quênia) 1998 - Olivera Jevtic (Iugoslávia) 1997 - Martha Thenório (Equador) 1996 - Roseli Machado (Brasil) 1995 - Carmem Oliveira (Brasil) 1994 - Derartu Tulu (Etiópia) 1993 - Hellen Kimayio (Quênia) 1992 - Maria Del Carmen Diaz (México) 1991 - Maria Luisa Servin (México) 1990 - Maria Del Carmen Diaz (México) 1989 - Maria Del Carmen Diaz (México) 1988 - Aurora Cunha (Portugal) 1987 - Martha Thenório (Equador) 1986 - Rosa Mota (Portugal) 1985 - Rosa Mota (Portugal) 1984 - Rosa Mota (Portugal) 1983 - Rosa Mota (Portugal) 1982 - Rosa Mota (Portugal) 1981 - Rosa Mota (Portugal) 1980 - Heide Hutterer (Alemanha) 1979 - Dana Slater (Estados Unidos) 1978 - Dana Slater (Estados Unidos) 1977 - Loa Olafsson (Dinamarca) 1976 - Christa Valensieck (Alemanha) 1975 - Christa Valensieck (Alemanha)