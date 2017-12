Confira as notas do COI para as cidades O Comitê Olímpico Internacional (COI) divulgou nesta terça-feira as notas dadas às cidades-candidatas aos Jogos Olímpicos de 2012. Confira as notas míminas e máximas dadas para as cinco que seguem na briga (Paris, Nova York, Moscou, Londres e Madri) e para o Rio de Janeiro, eliminada juntamente com Havana, Istambul e Leipzig nos 11 quesitos. 1. Apoio do governo e da opinião pública: Rio 7 - 7,7 Paris 7,2 - 8 Nova York 6,2 - 7,1 Moscou 6,7 - 7,5 Londres 6,5 - 7,2 Madri 7,5 - 8,3 2. Infra-estrutura: Rio 3,1 - 4,6 Paris 6,8 - 7,8 Nova Iorque 5,3 - 7,0 Moscou 4,8 - 6,8 Londres 5,3 - 7,0 Madri 7,5 - 8,5 3. Locais esportivos: Rio 4,9 - 7 Paris 6,7 - 8 Nova York 6,2 - 7,7 Moscou 5,2 - 7,1 Londres 5,2 - 7,1 Madri 7,4 - 8,7 4. Vila Olímpica: Rio 6,3 - 8,2 Paris 6,8 - 8,3 Nova York 5,3 - 7,7 Moscou 6,6 - 8,0 Londres 5,5 - 8,0 Madri 7,3 - 8,7 5. Proteção ao Meio Ambiente: Rio 5,2 - 7,6 Paris 6,6 - 8,6 Nova York 4,6 - 7,6 Moscou 4,6 - 7,6 Londres 7,2 - 8,6 Madri 7,2 - 8,6 6. Hotéis: Rio 5,0 - 5,6 Paris 10,0 - 10,0 Nova York 10,0 - 10,0 Moscou 6,2 - 7,4 Londres 10,0 - 10,0 Madri 7,9 - 8,4 7. Transportes: Rio 3,6 - 5,7 Paris 6,5 - 8,0 Nova York 4,5 - 6,7 Moscou 4,1 - 6,2 Londres 4,8 - 6,7 Madri 7,5 - 9,0 8. Segurança: Rio 3,9 - 4,8 Paris 7,3 - 8,3 Nova Iorque 6,3 - 7,2 Moscou 5,2 - 6,4 Londres 6,7 - 7,7 Madri 6,4 - 7,4 9. Experiência em eventos esportivos: Rio 5,0 - 7,0 Paris 7,6 - 9,0 Nova York 6,2 - 8,0 Moscou 4,6 - 7,0 Londres 4,8 - 6,8 Madri 6,0 - 7,4 10. Finanças: Rio 3,8 - 6,7 Paris 6,0 - 8,0 Nova York 5,0 - 7,5 Moscou 4,4 - 7,2 Londres 6,0 - 8,0 Madri 6,0 - 8,0 11. Conceito do Projeto: Rio 4,0 - 6,0 Paris 8,0 - 9,0 Nova York 5,0 - 8,0 Moscou 5,0 - 7,0 Londres 6,0 - 8,0 Madri 8,0 - 9,0 Resultado final: 1. Paris 7,6 - 8,5 2. Madri 7,4 - 8,2 3. Londres 6,6 - 7,6 4. Nova York 6,5 - 7,5 5. Moscou 5,5 - 6,5 Eliminadas 6. Leipzig 5,1 - 6,0 7. Rio 4,3 - 5,1 8. Istambul 4,0 - 4,8 9. Havana 2,8 - 3,6