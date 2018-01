Confirmado 1º doping por THG, diz jornal O velocista inglês Dwain Chambers, campeão e recordista dos 100 metros livres da Europa, deu positivo para a substância tetrahidrogestrinona (THG), informou nesta quarta-feira o diário londrino The Guardian. Segundo o jornal, ele foi flagrado em um controle-surpresa realizado no dia 1º de agosto em Sarrebruck, na Alemanha, durante uma sessão de treinos. Quarto colocado na final dos 100 metros do Mundial de Atletismo de Paris, Chambers, de 25 anos, é o primeiro nome de alto nível do atletismo mundial a ser relacionado ao uso da nova substância dopante (THG), descoberta recentemente pela Agência Norte-Americana de Doping (USADA). De acordo com o The Guardian, a Federação Internacional de Atletismo (IAAF) submeteu os exames de Chambers e de seus companheiros de treino ao laboratório da Universidade de Los Angeles. A entidade anunciou que vai apresentar a amostra B e se confirmado o doping, o atleta será suspenso por dois anos e a Inglaterra perderá a medalha de prata conquistada no revezamento 4 x 100, no Mundial de Atletismo de Paris.