Confirmado 4º caso de THG nos EUA O Comitê Olímpico dos Estados Unidos confirmou nesta terça-feira que Melissa Price, do lançamento do martelo, teve dois resultados positivos em antidoping para o esteróide THG em 2003. Por meio de seu advogado, a quarta atleta do país a ser flagrada por uso de THG, afirmou que nunca utilizou a substância e vai contestar o resultado dos exames.