Confirmado doping de porto-riquenha O secretário geral da Federação Internacional de Luta Livre, Michel Dusson, confirmou neste sábado que a lutadora porto-riquenha Mabel Fonseca deu positivo para o consumo de esteróide anabolizante na prova A do controle antidoping realizado durante os Jogos de Atenas. Fonseca, de 32 anos de origem cubana, ficou em quinto lugar na categoria até 55 quilos do torneio olímpico de luta livre. É a primeira vez que as competições femininas desta modalidade é disputada nos Jogos Olímpicos.