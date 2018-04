Confissão de Armstrong sobre doping não foi a esperada, diz Oprah

NOVA YORK - Lance Armstrong "não confessou do modo que eu esperava" sobre o uso de substâncias para melhorar a performance em sua carreira como ciclista, disse a célebre apresentadora Oprah Winfrey nesta terça-feira, um dia após gravar uma extensa entrevista com ele.

Armstrong, de 41 anos, sempre negou veementemente ter feito uso de substâncias proibidas e nunca teve um exame antidoping positivo, mas as provas contra ele foram devastadoras e a pressão aumentou para que admitisse o doping ao longo da carreira.

Na segunda-feira, o jornal USA Today divulgou que Armstrong havia confessado o doping na entrevista com Oprah, que irá ao ar na quinta e sexta-feira na rede OWN, de propriedade da apresentadora. Outros veículos de comunicação disseram ter confirmado o relato.

Em uma aparição no programa "This Morning", da CBS, nesta terça-feira, Oprah não chegou a confirmar uma confissão e disse que deixaria aos outros decidirem se Armstrong tinha se mostrado arrependido na entrevista. Ela acrescentou que o achou sério e reflexivo.

Ao ser questionada por que Armstrong, que teve seus sete títulos da Volta da França cassados no ano passado, tinha concordado com uma entrevista que durou mais de duas horas, Oprah disse: "Acho que ele simplesmente estava pronto".

"Não obtive resposta a todas as perguntas que fiz, mas acho que as perguntas mais importantes e as respostas que as pessoas em todo o mundo estão esperando escutar foram respondidas", disse Oprah à CBS.