Confrontos da semifinal de Montecarlo estão definidos Na última partida desta sexta-feira pela fase quarta-de-final do Masters Series de Montecarlo, o tenista chileno Fernando González derrotou o croata Iván Ljubicic, número cinco do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. Ljubicic chegou a fazer 4 a 1 no primeiro set, mas acabou levando a virada. Já no segundo ele foi facilmente dominado por González. O jogo entre os dois durou pouco mais de 1h46min. Agora, o chileno vai enfrentar pela fase semifinal o suíço Roger Federer, que passou facilmente nesta sexta pelo espanhol David Ferrer. A outra semifinal do Masters de Montecarlo, evento que distribui aproximadamente 3 milhões de euros em prêmios, será disputada entre o espanhol Rafael Nadal e o argentino Gaston Gáudio.