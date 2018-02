Confusão política no Comitê Paraolímpico Após o adiamento por 60 dias das eleições para a presidência do Comitê Paraolímpico Brasileiro, Vital Severino Neto, candidato à reeleição, e Ciraldo de Oliveira Reis, presidente do Conselho Deliberativo, que apóia a oposição, se apresentam como presidentes da entidade. Ciraldo Reis tentou ocupar a sala da presidência, foi impedido e enviou comunicado ao Ministério dos Esportes assinando como presidente. E Vital Severino acusou o adversário político de forçar a entrada sem autorização e ameaçar funcionários.