Congresso dá apoio à 'cota social' da Fifa

Para o relator, a chamada categoria 4 vai além do que se esperava receber da entidade. "Foi além das nossas expectativas. Quem ia pagar meia-entrada em um ingresso de US$ 300, ou seja, US$ 150, agora poderá pagar US$ 25''.

Ele destacou que esta categoria no Brasil será mais ampla do que foi na África do Sul em 2010, onde o benefício foi concentrado às camadas mais pobres da população. Vicente Cândido adiantou que pretende incluir já na Lei Geral da Copa a reserva dos ingressos aos setores que serão atendidos pela cota social.

O presidente da comissão, Renan Filho (PMDB-AL), faz avaliação semelhante. Para ele, a categoria 4 foi uma forma de chegar a acordo entre as leis brasileiras e os objetivos da Fifa. Renan acredita que os problemas sobre o tema já estão resolvidos. "A vinda do Jérôme Valcke pacificou esses assuntos mais conflitantes."

Mesmo na oposição a recepção foi boa. O deputado Otávio Leite (PSDB-RJ) reclamou somente do porcentual. "Acho que teria de ficar de 20% a 30% de cota social em todos os jogos e podendo aumentar em partidas de menor expressão".

Uma das raras vozes dissonantes é o ex-jogador e deputado Romário (PSB-RJ), opositor frequente da Fifa e da CBF. Ele promete apresentar emendas em defesa da meia-entrada. "É uma solução prática para a Fifa não ceder às exigências das leis brasileiras. Isso é uma tentativa para que a comissão desvie a atenção, mas a mim eles não vão pegar, vou fazer emendas para a meia-entrada mesmo com essa promessa de categoria 4". Romário destacou que as partidas da fase final da Copa terão ingressos mais caros e com porcentual menor para a chamada cota social.

Além da questão dos ingressos, a presença de Valcke parece ter garantido de vez a venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante o evento. Até Romário concorda. "Se colocar critérios e a Fifa fiscalizar não tem problema de vender cerveja", disse.