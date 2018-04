Conheça o cruzamento do futebol feminino Estão definidos os cruzamentos de quartas-de-final do futebol feminino, nos Jogos Olímpicos de Atenas. Como segundo colocado do Grupo G, o Brasil enfrenta o México, segundo do Grupo F; Primeira no Grupo E, a Suécia encara a Austrália, terceira do Grupo G; Segunda colocada no Grupo E, a Nigéria joga com a Alemanha, primeira do Grupo F; Terceiro colocado no Grupo E, o Japão disputa vaga contra os EUA, primeiros do Grupo G. Todos os jogos acontecem na sexta-feira, 20/08.