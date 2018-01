Conjunto do Brasil fica em 9º no Mundial O Brasil terminou em 9º lugar na competição de conjuntos do Mundial de Ginástica Rítmica Desportiva (GRD), nesta sexta-feira, em Budapeste, na Hungria. Com o resultado, o País não conseguiu a vaga olímpica, reservada apenas aos oito primeiro colocados, mas ainda poderá competir nos Jogos de Atenas se for convidado pela Federação Internacional de Ginástica (FIG). Conjuntos de dez países disputarão a Olimpíada: os oito primeiros classificados no Mundial e outros dois, convidados pela FIG. A primeira escolha é o país-sede dos Jogos, caso não se classifique no Pré-Olímpico - a Grécia, porém, foi a oitava colocada na Hungria. Depois, vêm os continentes sem nenhum representante classificado, caso das Américas. Assim, como 9º colocado no Mundial, o primeiro entre os países que não conseguiram a vaga, e bicampeão pan-americano, o Brasil tem grande possibilidade de receber um dos dois convites da FIG. Nesta sexta-feira, a equipe formada pelas ginastas Dayane Camillo, Thalita Nakadomari, Ana Maria Maciel, Fernanda Cavalieri, Gabriela Andrioli e Natália Eidt ficou em 9º lugar na prova das fitas, em 10º nos arcos e bolas e em 9º na classificação geral. A Rússia foi a campeã, seguida por Bulgária, Bielo-Rússia, Itália, Ucrânia, Espanha, China e Grécia.