Conmebol suspende Gabriel Jesus por três jogos após agressão

Se conseguir a classificação para as oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras terá um desfalque de peso para a sequência da competição. Nesta quinta-feira, a Conmebol decidiu punir o atacante Gabriel Jesus com três jogos de suspensão pelo cartão vermelho recebido no empate por 3 a 3 com o Rosario Central, semana passada, na Argentina.

O Tribunal Disciplinar da Conmebol julgou o jogador em dois artigos: conduta antidesportiva e agressão. A equipe jurídica do Palmeiras até conseguiu desqualificar o primeiro, que daria pena mínima de um jogo, mas não conseguiu evitar a punição pelo segundo e viu o atacante ser suspenso por três partidas.

Artilheiro do Palmeiras na Libertadores, com quatro gols, Gabriel Jesus cumprirá suspensão automática no duelo decisivo desta quinta-feira diante do River Plate-URU, no Allianz Parque. O Palmeiras precisa vencer o adversário e torcer por um triunfo do Nacional sobre o Rosario, no Uruguai, para avançar. Se o time paulista conseguir a vaga, o atacante será desfalque nas duas partidas das oitavas de final.

Gabriel Jesus era o destaque do Palmeiras diante do Rosario Central quando foi expulso, no segundo tempo. O atacante havia marcado duas vezes, mas acabou perdendo a cabeça após disputa com Damian Musto, aos 27 minutos. Ele ficou no chão e acertou uma solada no adversário.