Conquista do Brasil premia o grupo Basta dar uma conferida na lista dos melhores atletas da Liga Mundial de Vôlei. Nenhum é brasileiro: melhor atacante - Lebl (República Checa); melhor bloqueio e saque - Geric (Sérvia e Montenegro); e melhor jogador - Milijokovic (Sérvia e Montenegro). "O time, mais uma vez, mostrou espírito de grupo. Não faturamos nenhum prêmio individual, mas ganhamos o título. E isso é o que importa", disse o técnico Bernardinho. Confiando no grupo que tem em mãos, o técnico brasileiro foi ousado e trocou metade do time no quarto set - se o Brasil perdesse essa parcial, o título ficaria com a Sérvia e Montenegro. O jogo terminou em 3 a 2, parciais de 25/16, 21/25, 19/25, 25/23 e 31/29. "Nosso mérito foi não ter deixado a partida ir embora. Começamos muito bem, mas perdemos a paciência depois que o saque deles começou a entrar. O quinto set foi uma loucura. Mostramos coragem e determinação", revelou Bernardinho. Para William, o segredo do sucesso de Bernardinho é conseguir tirar o máximo dos 12 atletas. Mexer no time e manter a qualidade técnica. O ex-jogador e atual técnico lembra que após a Liga Mundial, Ricardinho não é mais reserva de Maurício e que o meio-de-rede brasileiro vai além do Gustavo (que contundido não disputou as finais) e Henrique - Rodrigão e André Heller também podem ser considerados titulares. "Uma cena me chamou a atenção no final do jogo. O abraço de Giba e Giovane que disputam posição. Foi sincero. Esse grupo é uma família", afirmou William, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984. O atacante Giovane, que conquistou vaga entre os seis titulares na fase final do torneio, concorda com William e Bernardinho. "O nosso maior mérito é ser uma equipe de verdade. No momento de dificuldade, aqueles que estavam no banco foram lá e tiraram o time do buraco. Temos que zelar por essa família porque ela ainda pode nos trazer muitas coisas boas", afirmou o jogador. "É importante mantermos essa regularidade e continuarmos a acreditar no grupo", completou. Giba, destaque do quarto e quinto sets da decisão, comemorou a atuação do grupo. "Mais uma vez provamos que dependemos de 12 jogadores. O Giovane, o André Heller e o André Nascimento jogaram muito bem essa fase final e mereciam estar em quadra. Sinto enorme prazer em ajudar a equipe." Escadinha, a melhor defesa e recepção da Liga Mundial (posições sem prêmio), resumiu a façanha: ?superação, coração e muito sofrimento?.