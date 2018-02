Conselho Mundial de Boxe faz homenagem a 80 campeões Mais de 80 campeões de boxe - atuais e do passado - foram homenageados na festa da Noite dos Campeões, organizada pelo Conselho Mundial de Boxe (CMB), realizada na madrugada desta quarta-feira, no centro turístico mexicano de Xcaret (há 100km de Cancún, no México). O evento reuniu estrelas do ringue como Evander Holyfield, Ken Norton, Lennox Lewis, Roberto Durán, Julio César Chávez e Laila Ali (filha de Mohammed Alí), que tiraram uma foto, todos juntos. A festa foi animada com espetáculos e música tradicional mexicana. A CMB fez um repasse da história do boxe. Depois, entregou prêmios aos melhores do ringue de 2005 - com destaque para Laila Alí, que ganhou o prêmio de melhor boxeadora de todos os tempos. E no final, os campeões do passado foram homenageados.