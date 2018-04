Contador volta a competir após ser absolvido de doping

Contador havia sido punido com um ano de suspensão pela Federação Espanhola de Ciclismo por ter sido flagrado no exame antidoping pelo uso de clenbuterol, durante sua vitória na edição do ano passado da Volta da França. No entanto, na última terça a entidade voltou atrás na decisão e declarou inocência ao ciclista.

"Foram meses de apreensão e agonia. Mas, obviamente, agora estou muito aliviado e feliz", afirmou o espanhol, que havia sido suspenso de forma provisória no dia 26 de agosto do ano passado.

O ciclista foi muito aplaudido pelos torcedores antes da primeira etapa da prova, de 157,5 quilômetros. Ele venceu as duas últimas edições da competição portuguesa e afirmou que se sentia "muito feliz por estar aqui".

Alberto Contador alegou que havia ingerido a substância proibida sem intenção, ao comer carne contaminada. Com a anulação de sua punição, ele teve confirmados seus resultados obtidos em provas ocorridas durante o tempo que esteve suspenso.